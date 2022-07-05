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Медведев спрогнозировал Японии жизнь без газа и нефти из России

Дмитрий Медведев заявил, что «у Японии не будет ни нефти, ни газа из России»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В будущем Японию может ожидать жизнь без газа и нефти из России, написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Соответствующий прогноз он дал, комментируя заявления Токио о перспективах установления потолка на российскую нефть.

Политик назвал заявления японского премьера о возможных ограничениях в цене закупки нефти «бряканьем». Медведев заявил, что в таком случае стоимости нефти вырастет «выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов».

«А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2"», — написал он.

О перспективах внедрения механизма ограничения цен на российскую нефть премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал 3 июля. По его словам, подобные схемы могут быть внедрены на уровне «Большой семерки» (G7).

Ограничения экономического характера, вводимые и обсуждаемые зарубежными государствами, следует за началом военной операции Москвы на Украине, объявленной 24 февраля.

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Платон Щукин
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