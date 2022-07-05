Уехавшая из Австрии экс-глава МИД указала Ливан местом нахождения

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, уехавшая из страны, указала местом нахождения Ливан

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, уехавшая из страны, указала Ливан своим местом нахождения. На это обратило внимание РБК, ссылаясь на данные копии ее аккаунта Twitter в Internet Archive.

Отмечается, что в 2018 году местом нахождения Кнайсль была указана Вена. На данный момент в аккаунте в качестве места нахождения указан Ливан. Когда именно произошла смена местоположения в аккаунте, неизвестно.

При этом две страницы, которые сервис кэшировал в 2021 году, ведут на запись об ошибке. После этого новых копий Internet Archive не сохранял.

Ранее Карин Кнайсль подтвердила информацию о том, что она покинула страну из-за постоянных угроз расправы в свой адрес. При этом она отказалась комментировать заявления о том, связаны ли указанные угрозы с ситуацией вокруг Украины или ее деятельностью в России.