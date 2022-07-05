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Экс-глава МИД Австрии подтвердила свой отъезд из-за угроз расправы

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль подтвердила, что покинула страну из-за угроз расправы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила информацию о том, что она покинула страну из-за постоянных угроз расправы в свой адрес. Ее слова передает РИА Новости.

«Да, постоянно, поэтому я и покинула Австрию. Точно не по своей воле», — уточнила дипломат в ответ на соответствующий вопрос. При этом она отказалась комментировать заявления о том, связаны ли указанные угрозы с ситуацией вокруг Украины или ее деятельностью в России.

Ранее WP писало, что работавшая в российской компании «Роснефть» Кнайсль покинула страну из-за угроз расправы. «В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что она "не дает интервью" и что она эмигрировала из Австрии из-за "угроз убийством"», — говорилось в публикации.

В мае Европарламент заявил, что введет санкции против Кнайсль и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, если те не откажутся от постов в российских компаниях.

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Виктория Кондратьева
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