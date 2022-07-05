Работавшая в «Роснефти» глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз расправы

Работавшая в «Роснефти» экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз расправы

Работавшая в российской компании «Роснефть» экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз расправы. Об этом сообщает Washington Post.

«В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что она "не дает интервью" и что она эмигрировала из Австрии из-за "угроз убийством"», — сказано в публикации.

В мае европейский парламент решил ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, если те не откажутся от постов в российских компаниях. В проекте соответствующей резолюции Европарламента указывается, что оба бывших политика работают в российской корпорации «Роснефть». В документе содержится призыв к Совету ЕС наложить на политиков санкции в случае, если они решат сохранить свои посты.