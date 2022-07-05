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Бывшего депутата Госдумы назначили замглавы Запорожской администрации

Экс-депутата Госдумы Козенко назначили замглавы администрации Запорожской области
Андрей Козенко

Андрей Козенко. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывшего депутата Госдумы от Республики Крым Андрея Козенко назначили заместителем главы администрации Запорожской области по вопросам экономики. Об этом член главного совета администрации Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что знаком с Козенко больше 15 лет «по русскому движению», и добавил, что заместителем руководителя администрации по внутренней политике стал уроженец Запорожской области Виктор Емельяненко. Рогов уточнил, что последнего он знает его «как опытного государственного управленца местного и регионального уровней», и указал на опыт работы Емельяненко в качестве первого замглавы Запорожской областной государственной администрации до 2014 года.

«Работы масса, но она обязательно будет сделана в интересах каждого жителя Запорожской области», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области было сформировано правительство по образцу системы управления в России. Его возглавит бывший первый замглавы правительства Калининградской области — руководитель аппарата правительства области Сергей Елисеев. Его заместителями стали россияне и херсонцы, ранее также занимавшие должности чиновников на Украине и в России.

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Алевтина Запольская
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