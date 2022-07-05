Бывшего депутата Госдумы назначили замглавы Запорожской администрации

Экс-депутата Госдумы Козенко назначили замглавы администрации Запорожской области

Бывшего депутата Госдумы от Республики Крым Андрея Козенко назначили заместителем главы администрации Запорожской области по вопросам экономики. Об этом член главного совета администрации Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что знаком с Козенко больше 15 лет «по русскому движению», и добавил, что заместителем руководителя администрации по внутренней политике стал уроженец Запорожской области Виктор Емельяненко. Рогов уточнил, что последнего он знает его «как опытного государственного управленца местного и регионального уровней», и указал на опыт работы Емельяненко в качестве первого замглавы Запорожской областной государственной администрации до 2014 года.

«Работы масса, но она обязательно будет сделана в интересах каждого жителя Запорожской области», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области было сформировано правительство по образцу системы управления в России. Его возглавит бывший первый замглавы правительства Калининградской области — руководитель аппарата правительства области Сергей Елисеев. Его заместителями стали россияне и херсонцы, ранее также занимавшие должности чиновников на Украине и в России.