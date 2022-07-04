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В Херсонской области сформировано правительство

В Херсонской области сформировано правительство по образцу системы управления в России

Фото: РИА Новости

В Херсонской области сформировано правительство по образцу системы управления в России. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) области в Telegram.

Как пояснил глава ВГА Владимир Сальдо, продолжается интеграция региона в государственное пространство России и в «российскую парадигму государственного управления». Он отметил, что правительство было сформировано после тщательного изучения опыта построения структур органов власти в российских регионах.

Правительство Херсонской области возглавит бывший первый замглавы правительства Калининградской области — руководитель аппарата правительства области Сергей Елисеев. Его заместителями стали россияне и херсонцы, ранее также занимавшие должности чиновников на Украине и в России.

По словам Сальдо, формирование правительства области имеет особое значение, поскольку это — принципиально иной орган власти, и речь теперь не идет о временной администрации.

Ранее заместитель главы ВГА области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически является безвозвратно российской. Стремоусов добавил, что необходимо понимать, что в регионе «Украина закончилась».

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Алина Гончарова
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