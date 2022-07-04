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Сергей Елисеев возглавит правительство Херсонской области

Главой правительства Херсонской области стал чиновник из Калининградской области Елисеев

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Бывший первый замглавы правительства Калининградской области Сергей Елисеев — руководитель аппарата правительства области — возглавит правительство Херсонской области. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас Елисеев проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ).

Его заместителями стали россияне и херсонцы, ранее также бывшие чиновниками на Украине и в России. Так, заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства станет Алексей Ковалев, экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва (фракция «Слуга народа»).

Зампредседателя правительства по внутренней политике назначен Владимир Беспалов, занимавший должность первого заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Министерство образования и науки возглавил Михаил Родиков — ранее был замглавы администрации городского округа Кашира в Московской области.

С 30 июня могут свободно посещать Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, сообщается, что регион уже технически готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом.

Алевтина Запольская
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