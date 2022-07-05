В США заявили о пределах западной мощи из-за санкций против России

The Hill: санкционная кампания против России показала пределы западной мощи

Лидеры западных держав начинают признавать, что беспрецедентные санкции против Москвы наносят ущерб экономике их собственных стран, при этом не оказывая существенного влияния на Кремль. Об этом заявил Брахма Челлани (Brahma Chellaney) в своей колонке для американского издания The Hill.

Он отметил, что в марте президент США Джо Байден поторопился с заявлением о том, что «санкции сокрушают российскую экономику», а «рубль превратился в руины». По мнению Челлани, санкционная кампания Запада против России едва ли была эффективной. Более того, она подчеркивает пределы западной мощи, подчеркнул публицист.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

В июне Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.