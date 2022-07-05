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Мединский оценил познания Зеленского по истории и назвал его двоечником

Владимир Мединский назвал Зеленского двоечником из-за принятия в подарок письма Карла XII
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский оценил познания Зеленского по истории и назвал его двоечником из-за принятия в подарок письма Карла XII. Об этом он написал в своем Telegram.

В документе 1711 года шведский король Карл XII дает указания послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством под руководством гетмана Филиппа Орлика. «Вот что бывает с двоечниками по истории», — отметил Мединский. По его словам, принимая подарок, украинский лидер «публично рассыпался в благодарностях» премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

По мнению Мединского, Карл XII считал Запорожскую Сечь «колонией Швеции». «Точнее — колонией Польши, которую Карл считал колонией Швеции. То есть вассалом вассала», — пояснил он. Кроме того, гетман Орлик в итоге «не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников». «И — цитирую презренную Википедию — "переживая от своего бессилия и позора, так и умрет на чужбине"», — добавил помощник президента России. Он заявил, что если такой подарок является «троллингом Зеленского», то это «очень жестко».

Магдалена Андерссон передала Владимиру Зеленскому копию письма Карла XII с указанием признать Запорожскую Сечь 5 июля. Глава Украины показал представителям СМИ копию и зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня.

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Марина Совина
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