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Швеция передала Украине копию письма Карла XII о свободе всех казаков

Швеция передала Украине копию письма Карла XII с указанием признать Запорожскую Сечь

Фото: Maksym Polishchuk / Globallookpress.com

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала президенту Украины Владимиру Зеленскому копию письма шведского короля Карла XII с указанием признать Запорожскую Сечь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Документ адресован послу в Константинополе и датирован 1711 годом. Он хранится в Государственном архиве Швеции. «В нем король Карл XII дает наставления шведскому послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь как независимое государство», — отметили в администрации Зеленского.

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Глава Украины во время встречи с Андерссон показал представителям СМИ копию и зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня.

Ранее Швеция решила отправить Украине четвертый пакет военной помощи на 95 миллионов евро. В него войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие, 12,7-миллиметровые винтовки и боеприпасы.

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Марина Совина
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