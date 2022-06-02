Швеция решила отправить Украине четвертый пакет военной помощи на 95 миллионов евро

Швеция решила отправить Украине четвертый пакет военной помощи на 95 миллионов евро. В него войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие, 12,7-миллиметровые винтовки и боеприпасы. Об этом в своем аккаунте-Twitter заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

«Швеция отправит противокорабельные ракеты, противотанковые средства и 12,7-миллиметровые винтовки, включая боеприпасы. Четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным Силам Украины, общая сумма которого составила более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться», — написала она.

В апреле стало известно, что правительство Швеции потребовало у Евросоюза компенсацию за военные поставки на Украину. Отмечается, что Стокгольм запросил возврат 95 миллионов крон, якобы потраченных на 5 тысяч шлемов.

