Швеция потребовала у ЕС компенсации за военную помощь Украине

Швеция отдала Украине старые каски и потребовала у ЕС компенсации за военную помощь

Правительство Швеции потребовало у Евросоюза компенсацию за военные поставки на Украину. Буквально несколько дней назад власти поставили Киеву старые каски, сообщает Шведское радио.

Отмечается, что Стокгольм запросил возврат 95 миллионов крон, якобы потраченных на 5 тысяч шлемов. Радио указывает, что в действительности их стоимость значительно ниже.

При этом парламент Швеции также одобрял поставки оборудования для разминирования, 5 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов, 135 тысяч полевых пайков, 5 тысяч бронежилетов и 5 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов. На это выделили почти 620 миллионов крон. Помимо этого, в фонд Центрального банка Украины дополнительно направили 500 миллионов крон.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины. После этого ряд западных стран выступили против боевых действий, ввели несколько пакетов жестких антироссийских санкций и начали оказывать Украине военную помощь.