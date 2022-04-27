Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Швеция потребовала у ЕС компенсации за военную помощь Украине

Швеция отдала Украине старые каски и потребовала у ЕС компенсации за военную помощь

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Правительство Швеции потребовало у Евросоюза компенсацию за военные поставки на Украину. Буквально несколько дней назад власти поставили Киеву старые каски, сообщает Шведское радио.

Отмечается, что Стокгольм запросил возврат 95 миллионов крон, якобы потраченных на 5 тысяч шлемов. Радио указывает, что в действительности их стоимость значительно ниже.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
Сегодня

При этом парламент Швеции также одобрял поставки оборудования для разминирования, 5 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов, 135 тысяч полевых пайков, 5 тысяч бронежилетов и 5 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов. На это выделили почти 620 миллионов крон. Помимо этого, в фонд Центрального банка Украины дополнительно направили 500 миллионов крон.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины. После этого ряд западных стран выступили против боевых действий, ввели несколько пакетов жестких антироссийских санкций и начали оказывать Украине военную помощь.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Десять стран Европы решили платить за российский газ в рублях
В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм
Белоруска посетила косметолога на Бали и осталась со смертельно опасным отеком
Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование
Негигиеничные действия туриста на борту самолета вызвали отвращение у пассажиров
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Москвичам пообещали заморозки в мае
Швеция потребовала у ЕС компенсации за военную помощь Украине
Объяснено появление загадочных пород на Марсе
Момент уничтожения украинского беспилотника под Воронежем попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.