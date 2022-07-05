В России запланировали построить новый мегапроект

Глава «Автодора» Петушенко заявил о планах построить мегатрассу от Урала до Краснодара

В России захотели построить новый инфраструктурный мегапроект — Юго-Западную хорду, которая свяжет регионы Урала и Поволжья с Краснодарским краем. О планах возведения объекта заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, пишут «Ведомости».

По данным «Автодора», новая автотрасса протяженностью 1,6 тысячи километров должна пройти по территории Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Самарской областей, Татарии и Башкирии. На дороге будет по 4-6 полос для движения в каждом направлении, а протяженность платных участков достигнет около 500 километров — итоговые показатели уточнят в ходе проработки проекта.

Строительство Юго-Западной хорды, по словам главы «Автодора», собираются начать в конце 2023 года. Петушенко ожидает, что к этому сроку полностью освободится техника для производства земляных работ (экскаваторы и бульдозеры) со стройки трассы М12 (Москва — Казань), и ее можно будет перенаправить на подготовку территорий для новой автодороги.

В планах госкомпании поэтапно построить и реконструировать 20 участков автодороги. В первую очередь создадут обходы Саратова, Сызрани, Тольятти, Волгограда, Астрахани, юго-западный обход Краснодара, а также отрезок дороги от М4 «Дон» до обхода Волгограда и отдельные участки реконструкции. По оценкам «Автодора», добраться от Уфы до Краснодара можно будет за 18 часов.

Стоимость строительства Юго-Западной хорды, а также объем финансового участия государства в проекте Петушенко не уточнил. Аналитики «ВТБ капитала» в своем исследовании «Инвестиции в транспортную инфраструктуру в 2020-х гг.» оценили возведение трассы в 1,3 триллиона рублей. Однако мегапроект может столкнуться со сложностью привлечения средств от государства — правительство уже обсуждает сокращение бюджетного финансирования крупных госпрограмм в 2023–2025 годах. Больше всего расходов при этом планируют урезать с госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Ранее власти выделили дополнительные 28 миллиардов рублей на строительство скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Так правительство планирует ускорить реализацию мегапроекта. В кабмине также рассказали, что участок скоростной автодороги протяженностью 49 километров в Московской и Владимирской областях планируют запустить в тестовом режиме в конце 2022 года.