Россиянам назвали основные причины проблем с памятью на фоне «полного здоровья»

Невролог Артамошкин назвал стресс, переутомление и гипотиреоз причинами проблем с памятью

Вызвать проблемы с памятью на фоне, казалось бы, полного здоровья может целый комплекс причин, утверждает врач-невролог Андрей Артамошкин. Основные из них он назвал россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

По его словам, проблемы с памятью могут спровоцировать сильный стресс и серьезные психические и умственные нагрузки. Они ведут к переутомлению, из-за которого мозг просто «отказывается воспринимать дополнительную информацию».

Артамошкин предупредил, что память может резко ухудшиться из-за гормонального дисбаланса, который может наступить, если человек не лечит гипотиреоз. Еще одно хроническое заболевание, которое снижает когнитивные способности, — это сахарный диабет, на фоне которого нарушается микроциркуляция в сосудах головного мозга.

Кроме того, среди возможных факторов, провоцирующих ухудшение памяти, медик выделил острое или хроническое нарушение мозгового кровоснабжения, возрастные атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, последствия черепно-мозговых травм и дефицит общения с другими людьми.

«Эти причины могут возникать у относительно здоровых людей. Есть и ряд врожденных заболеваний, в результате которых человек может страдать потерей памяти с детства, а также невротическими и психопатическими отклонениями», — подытожил Артамошкин.

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