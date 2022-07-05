В России увидели риски снижения рентабельности металлургических предприятий

Глава Минпромторга Мантуров увидел риски снижения рентабельности предприятий металлургии

Минпромторг видит риски существенного снижения рентабельности металлургических предприятий в России, об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, по сравнению с апрелем загрузка производственных мощностей сократилась на 25 процентов. Министр добавил, что отрасль сталкивается с многочисленными проблемами.

«Это понижение вкупе с 30-процентным снижением цен на металлопродукцию на российском рынке может привести к тому, что уровень рентабельности предприятий значительно снизится», — сказал Мантуров.

Он указал, что металлургия испытывает затруднения с логистикой из-за переориентации экспорта, на отрасль также влияет курс рубля и снижение спроса на внутреннем рынке, в том числе в строительной сфере.

Глава Минпромторга также предложил рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь, что позволит снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель стали в мире за пределами Китая ArcelorMittal с 10 июня возобновил приостановленные в апреле поставки в Россию через Казахстан.

