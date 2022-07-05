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Потанин согласился обсудить слияние «Норникеля» и «Русала»

РБК: глава «Норникеля» Потанин заявил о согласии обсудить слияние компании с «Русалом»

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

«Норильский никель» согласился вернуться к идее слияния с крупнейшим в мире производителем алюминия (за пределами Китая) UC Rusal. Об этом РБК заявил президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин.

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями "Норильский никель" и UC Rusal. Я направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal», — заявил он.

На этом фоне акции «Русала» на старте торгов выросли более чем на 22 процента, а ценные бумаги «Норникеля» прибавили в цене 3 процента.

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Компании стали обсуждать слияние в 2008 году, когда UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, купил 25 процентов акций «Норникеля». В 2017 года основные владельцы компаний отказались от слияния предприятий. «Интеррос» Потанина владеет около 35,95 процента акций «Норникеля». UC Rusal контролирует 26,25 процента.

В нынешней ситуации слияние двух компаний позволит приобрести устойчивость в условиях санкций, а также будет проще получить господдержку.

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Платон Щукин
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