Переговоры по созданию металлургического гиганта в России провалились

Переговоры по созданию крупнейшей российской горно-металлургической компании прекращены, слияния «Русала» и «Норникеля» не будет. Об этом заявил основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

По словам президента «Норникеля», он и владелец «Русала» Олег Дерипаска сошлись на том, что компании слишком разные «и какой-либо синергии между ними не видно». «Поэтому они будут в среднесрочной перспективе самостоятельно развиваться», — сказал Потанин. Вопрос о слиянии компаний обсуждался летом, добавил он.

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Представитель Дерипаски отметил, что доля в «Норникеле» всегда рассматривалась как стратегическая инвестиция и эта позиция не менялась.

Переговоры об объединении «Русала» и «Норникеля» стартовали почти 10 лет назад. В 2007 году Потанин начал раздел бизнеса с Михаилом Прохоровым, но упустил возможность выкупить блокирующий пакет акций «Норникеля». В 2008 году, незадолго до кризиса, о его покупке объявил «Русал». Компания собиралась объединиться с «Норникелем».

«Норникель» является глобальным производителем никеля, платины и меди. «Русал» — один из крупнейших мировых производителей алюминия, глинозема и бокситов.