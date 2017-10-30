Экономика
 

«Норникель» запустил работу производственного комплекса Быстринского ГОКа

Перейти в «Мою Ленту»

В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края началась пуско-наладка под нагрузкой производственного комплекса Быстринского ГОКа (ООО «ГРК «Быстринское»), уникального для «Норникеля» и всей горно-металлургической отрасли проекта по строительству современного горно-обогатительного комбината, одного из крупных частных проектов восточной части России.

Это предприятие станет одним из крупнейших работодателей Забайкальского края и обеспечит более 3 тысяч рабочих мест (около 2000 рабочих мест непосредственно на ГОКе и еще около 1200 — в рамках аутсорсинга в региональных обслуживающих компаниях).

Быстринский ГОК, оснащенный по последнему слову техники, расположен в труднодоступной части Забайкальского края, в 350 километрах от Читы, в районе реки Быстрая. Здесь находится Быстринское золото-железо-медное месторождение с суммарными балансовыми запасами 343 миллиона тонн руды.

Как рассказал операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, работа комбината в режиме пуско-наладки продлится несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы запланирован на середину 2018 года. Проектная мощность комбината составляет 10 миллионов тонн руды в год, а выход на запланированные показатели намечен на конец 2019 года и будет осуществляться в течение 2018-2019 года.

«В нынешнем году будут вестись пусконаладочные работы. Мы планируем подавать на фабрику руду и добиваться получения первых тонн кондиционного концентрата, — рассказал Сергей Дяченко. — Поскольку механизм достаточно сложный, а руда у нас комплексная — в ней присутствует железо, медь, золото, наша основная задача сейчас — добиться слаженной работы всей производственной цепочки».

Представитель компании также рассказал, что фабрика была построена в рекордные сроки. Стандартный срок строительства предприятия такой производственной мощности составляет 24 месяца. «Мы начали строительство фабрики в мае 2016 года, к тому моменту, когда сдадим две линии фабрики, пройдет 18 месяцев, то есть на шесть месяцев мы превышаем лучшие по индустрии сроки строительства», — отметил Сергей Дяченко.

Учитывая сроки строительства, примечательно производство еще и тем, что в удаленном районе полноценная инфраструктура была создана «с нуля». Важнейшим этапом реализации проекта стало строительство двух основных инфраструктурных объектов, без которых было бы сложно представить этот ГОК — линия электропередачи и железная дорога. Общий размер инвестиций компании в проект составляет около 90 миллиардов рублей без НДС (74,3 миллиарда рублей — строительство Быстринского ГОКа, 7,52 миллиарда рублей — строительство ЛЭП 220 КВт, 7,2 миллиарда рублей строительство железнодорожной линии Нарын 1 — Газимурский завод).

Правительство России в рамках частно-государственного партнерства профинансировало строительство железной дороги Борзя — Газимурский Завод. Сумма инвестиций составила 20,5 миллиарда рублей.

Проект строительства объектов электроснабжения реализован через механизм софинансирования с потребителем как один из пилотных в электросетевом комплексе. Механизм софинансирования позволил сторонам приблизить срок ввода объекта в эксплуатацию и обеспечить полную синхронизацию строительства энергообъектов со сроками ввода комбината. За два года (с 2015 года) подрядчиком АО «ЦИУС ЕЭС» (стопроцентное дочернее общество «ФСК ЕЭС») с нуля возведена современная подстанция 220 кВ «Быстринская» мощностью 250 МВа, построена двухцепная линия электропередачи протяженностью 234 км (828 опор), которая проходит по горной местности с перепадами высот до 690 метров.

«ФСК ЕЭС» выкупит построенные объекты (подстанцию «Быстринская», а также двухцепную линию электропередачи) у специальной проектной компании (ООО «БЭСК») в рассрочку в срок по 2021 года включительно. Общая стоимость выкупаемых объектов согласно заключенному договору составляет — 7,52 миллиарда рублей без НДС.

По словам Сергея Дяченко, на предприятии планируется производить магнетитовый концентрат, медный золотосодержащий концентрат и золотой гравитационный концентрат. Потребителями продукции могут выступить партнеры из России и Китая.

В «Норникеле» отметили, что компания «сознательно шла на то, чтобы сделать Быстринский ГОК витриной лучших практик и доступных технологий», где на производстве используются наиболее передовые производственные и социальные решения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Чубайс предрек России энергетический кризис
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Звезду «Зачарованных» после обвинений в адрес Вайнштейна захотели арестовать
Шотландский игрок прыгнул головой в ноги сопернику и заработал пенальти
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из Лиги чемпионов
Тиллерсон попросил конгресс разрешить использовать военную силу без ограничений
Раскрыты главные признаки супружеской измены
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

Горячие штучки

Кому Россия продает летающие мотоциклы и суперкомпьютеры
05:51Сегодня

Покойный Майкл Джексон за год заработал 75 миллионов долларов

17:4030 октября

Дети из Пакистана и Маврикия победили в футбольном турнире для сирот

01:43Сегодня

Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в России

Экономика19:1630 октября

На лоха

Как экоорганизации подменяют заботу о природе прибыльным бизнесом
18:5130 октября

Finnair решила взвешивать пассажиров

14:5330 октября

«Аэрофлот» позаботился о лыжниках и сноубордистах

19:4730 октября

Появилось первое видео испытаний российского седана проекта «Кортеж»

Экономика00:0727 октября
Сильвио Берлускони

Сладкий наркотик

Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
17:2730 октября

Майнеры всех стран соединятся в Госдуме

16:3026 октября

В «МегаФоне» рассказали о причинах стагнации телеком-рынка

18:0730 октября

Мень рассказал о пользе устранения посредников при оплате услуг ЖКХ

Россия
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска
Чубайс предрек России энергетический кризис
Украинец попытался ввезти в Россию пусковой механизм для ракетных комплексов
Приемная Госдумы расценила фамилию маршала СССР Блюхера как ругань
Все материалы
Мир
Привет от Кима
Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Соратника Трампа отправили под домашний арест за лоббирование интересов Киева
Тиллерсон попросил конгресс разрешить использовать военную силу без ограничений
НАТО прикроет небо Черногории
Спасатели нашли тело члена экипажа разбившегося у Шпицбергена российского Ми-8
Все материалы
Бывший СССР
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Украинский полковник рассказал о распродавших земли Минобороны генералах
Покушавшийся на Путина Осмаев рассказал подробности смерти своей жены
«Многих убивают родственники»
От чего бегут таджикские геи
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
Под Киевом опять ранили покушавшегося на Путина Осмаева
Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»
Все материалы
Экономика
Горячие штучки
Кому Россия продает летающие мотоциклы и суперкомпьютеры
На лоха
Как экоорганизации подменяют заботу о природе прибыльным бизнесом
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
Покойный Майкл Джексон за год заработал 75 миллионов долларов
Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в России
Finnair решила взвешивать пассажиров
Появилось первое видео испытаний российского седана проекта «Кортеж»
Все материалы
Силовые структуры
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
ФСБ предотвратила передачу секретной информации иностранной разведке
Главу стройфирмы в Петербурге осудили за передачу денег дольщиков сайентологам
Квартиру судьи обокрали и подожгли в Москве
Престарелый и лишенный титула вор в законе Вилик попался на карманной краже
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Фюрер жив: Гитлер мог избежать смерти и удрать в Аргентину
Рассекреченные документы ЦРУ повторяют репортажи РЕН-ТВ
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Раскрыты главные признаки супружеской измены
Названо доступное средство профилактики рака
Назван главный недостаток российских подлодок будущего
Все материалы
Спорт
Переедем, не заметим
«Локомотив» с Семиным громит «Зенит» в Питере и другие сюрпризы русского футбола
Нокаут в подарок
Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из Лиги чемпионов
Шотландский игрок прыгнул головой в ноги сопернику и заработал пенальти
Сербы уволили выведшего команду на чемпионат мира в Россию тренера
Шарапова займется новым бизнесом
ПСЖ и «Манчестер Сити» призвали исключить из Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Жанр — фильм-катастрофа
Смерть СССР как фарс и секс-комедия о Чехословакии: DocLisboa 2017
«Нечистая сила на Руси является независимо от дня недели»
Почему русский человек живет в мире духов и демонов
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Звезду «Зачарованных» после обвинений в адрес Вайнштейна захотели арестовать
Брат Кевина Спейси рассказал об изнасиловании отцом-нацистом
Прийти по-английски
Тайны короны, шотландские геи и ЛСД — чем радует британское кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Степан Меньщиков«Я каких только трупов не видела. Но такого запаха!»
В эфир Первого канала ворвались «Дом-2» и гуманоид Алешенька
В сети поразились невероятным умениям реального Человека-паука
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
В сети испугались уронившего бутылку взглядом «депутата-телепата из СССР»
Facebook заподозрили в слежке за бытовыми разговорами пользователей
Дуров назвал запретные темы для Telegram
Рассказ Путина о таинственном сборе биоматериала разошелся на мемы
Все материалы
Ценности
Потому что могут
Чем балуют себя российские миллионеры
Создана одежда для патриоток Бутово
Хватай итальянку!
Кто покупает подержанные «фиаты» по цене новых Porsche
Российские дизайнеры поиздевались над моделями
Бомбивший аргентинцев самолет увековечили в наручных часах
Джейми Оливер воткнул вертел в Land Rover
Японцам предложили хранить деньги в серебряном Снупи
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
Павлин вывел из строя самолет авиакомпании Air Arabia
Сицилийский мафиозо приказал сыну убить сестру за роман с полицейским
Пойманный в Индии четырехметровый питон выплюнул целую собаку
В США усыпили амурского тигра Мартина из России
Все материалы
Четыре на четыре
Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Спорткары с ботоксом
Как американское законодательство превращало шедевры европейского дизайна в недоразумение
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Kia Rio оснастили упрощенной мультимедийкой
Седан из проекта «Кортеж» выехал на испытания
Российские водители боятся призраков так же, как инспекторов ГИБДД
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы