«Норникель» запустил работу производственного комплекса Быстринского ГОКа

В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края началась пуско-наладка под нагрузкой производственного комплекса Быстринского ГОКа (ООО «ГРК «Быстринское»), уникального для «Норникеля» и всей горно-металлургической отрасли проекта по строительству современного горно-обогатительного комбината, одного из крупных частных проектов восточной части России.

Это предприятие станет одним из крупнейших работодателей Забайкальского края и обеспечит более 3 тысяч рабочих мест (около 2000 рабочих мест непосредственно на ГОКе и еще около 1200 — в рамках аутсорсинга в региональных обслуживающих компаниях).

Быстринский ГОК, оснащенный по последнему слову техники, расположен в труднодоступной части Забайкальского края, в 350 километрах от Читы, в районе реки Быстрая. Здесь находится Быстринское золото-железо-медное месторождение с суммарными балансовыми запасами 343 миллиона тонн руды.

Как рассказал операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, работа комбината в режиме пуско-наладки продлится несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы запланирован на середину 2018 года. Проектная мощность комбината составляет 10 миллионов тонн руды в год, а выход на запланированные показатели намечен на конец 2019 года и будет осуществляться в течение 2018-2019 года.

«В нынешнем году будут вестись пусконаладочные работы. Мы планируем подавать на фабрику руду и добиваться получения первых тонн кондиционного концентрата, — рассказал Сергей Дяченко. — Поскольку механизм достаточно сложный, а руда у нас комплексная — в ней присутствует железо, медь, золото, наша основная задача сейчас — добиться слаженной работы всей производственной цепочки».

Представитель компании также рассказал, что фабрика была построена в рекордные сроки. Стандартный срок строительства предприятия такой производственной мощности составляет 24 месяца. «Мы начали строительство фабрики в мае 2016 года, к тому моменту, когда сдадим две линии фабрики, пройдет 18 месяцев, то есть на шесть месяцев мы превышаем лучшие по индустрии сроки строительства», — отметил Сергей Дяченко.

Учитывая сроки строительства, примечательно производство еще и тем, что в удаленном районе полноценная инфраструктура была создана «с нуля». Важнейшим этапом реализации проекта стало строительство двух основных инфраструктурных объектов, без которых было бы сложно представить этот ГОК — линия электропередачи и железная дорога. Общий размер инвестиций компании в проект составляет около 90 миллиардов рублей без НДС (74,3 миллиарда рублей — строительство Быстринского ГОКа, 7,52 миллиарда рублей — строительство ЛЭП 220 КВт, 7,2 миллиарда рублей строительство железнодорожной линии Нарын 1 — Газимурский завод).

Правительство России в рамках частно-государственного партнерства профинансировало строительство железной дороги Борзя — Газимурский Завод. Сумма инвестиций составила 20,5 миллиарда рублей.

Проект строительства объектов электроснабжения реализован через механизм софинансирования с потребителем как один из пилотных в электросетевом комплексе. Механизм софинансирования позволил сторонам приблизить срок ввода объекта в эксплуатацию и обеспечить полную синхронизацию строительства энергообъектов со сроками ввода комбината. За два года (с 2015 года) подрядчиком АО «ЦИУС ЕЭС» (стопроцентное дочернее общество «ФСК ЕЭС») с нуля возведена современная подстанция 220 кВ «Быстринская» мощностью 250 МВа, построена двухцепная линия электропередачи протяженностью 234 км (828 опор), которая проходит по горной местности с перепадами высот до 690 метров.

«ФСК ЕЭС» выкупит построенные объекты (подстанцию «Быстринская», а также двухцепную линию электропередачи) у специальной проектной компании (ООО «БЭСК») в рассрочку в срок по 2021 года включительно. Общая стоимость выкупаемых объектов согласно заключенному договору составляет — 7,52 миллиарда рублей без НДС.

По словам Сергея Дяченко, на предприятии планируется производить магнетитовый концентрат, медный золотосодержащий концентрат и золотой гравитационный концентрат. Потребителями продукции могут выступить партнеры из России и Китая.

В «Норникеле» отметили, что компания «сознательно шла на то, чтобы сделать Быстринский ГОК витриной лучших практик и доступных технологий», где на производстве используются наиболее передовые производственные и социальные решения.