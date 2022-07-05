Россияне расхотели переезжать в одну пляжную страну

Thailand Real Estate: спрос россиян на переезд в Таиланд упал на 19,8 процента

В мае 2022 года россияне расхотели переезжать в Таиланд — интерес граждан к жилью в пляжной стране упал на 19,8 процента по сравнению с показателями апреля. К такому выводу пришли эксперты портала Thailand Real Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что снижение спроса фиксируют два месяца подряд — за апрель количество запросов обрушилось на 57 процентов. При этом столь резкое снижение интереса к переезду в Таиланд зафиксировали впервые за семь месяцев непрерывного роста — число соответствующих обращений от россиян увеличивалось с сентября 2021 года по март 2022 года в среднем на 31 процент за месяц.

Однако, несмотря на снижение спроса в мае 2022 года, он остается на высоком уровне по сравнению с показателями прошлых лет. Так, интерес россиян к переезду в Таиланд оказался на 116,6 процента больше, чем в аналогичный месяц в 2021-м и на 122,2 процента, чем в мае 2020-го.

Аналитики отметили, что по итогам первых пяти месяцев 2022 года российский интерес к темам, связанным с релокацией в пляжную страну, вырос почти в 3,5 раза (плюс 237,6 процента) относительно аналогичного периода годом ранее.

«В связи со снятием ограничений для иностранцев для пребывания в Таиланде можно прогнозировать резкий рост числа россиян, которые будут так или иначе находится в стране», – предположил представитель портала о рынке недвижимости Таиланда Thailand Real Estate Ален Еремеев.

Ранее эксперты выяснили, что россияне стали реже интересоваться арендой жилья в Таиланде — в апреле спрос на съемные объекты упал на 35,4 процента по сравнению с мартом. Снижение стало первым за 2022 год, так как с января по март непрерывно наблюдалась положительная динамика.