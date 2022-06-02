Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне стали реже интересоваться арендой жилья в одной курортной стране

Thailand Real Estate: россияне стали реже интересоваться арендой недвижимости в Таиланде

Фото: Yavor Punchev / Unsplash

Россияне стали реже интересоваться арендой жилья в Таиланде, при этом общий уровень спроса на аренду недвижимости в стране остался высоким. Об этом сообщает портал о рынке недвижимости страны Thailand Real Estate, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам апреля 2022 года количество запросов по аренде недвижимости в курортной стране среди россиян упало на 35,4 процента относительно предыдущего месяца. Снижение стало первым за 2022 год, так как с января по март непрерывно наблюдалась положительная динамика.

За один год — в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — количество запросов на аренду жилья подскочило на 93,4 процента. В сравнении с апрелем 2020 года в апреле текущего года их стало больше на 120,7 процента.

Материалы по теме:
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
14 апреля 2022
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта 2022

С начала года по апрель спрос на аренду жилья в Таиланде вырос на 132,19 процента относительно первых четырех месяцев 2021 года. Положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 117,86 процента.

Пик спроса на аренду недвижимости в Таиланде среди россиян пришелся на март 2022 года, когда количество запросов превысило среднемесячную отметку за 2021 год на 85,5 процента. Кроме того, зафиксированный показатель был практически в три раза больше относительно среднемесячного показателя за 2020 года — параметр увеличился на 173,84 процента.

В мае стало известно, что к концу марта 2022 года российский интерес к переезду в Таиланд вырос на 47,7 процента относительно показателя февраля.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Звезда UFC и Pride порассуждал о бое с Емельяненко
США оправдали проведение киберопераций в отношении России
В МИД оценили вероятность компромиссов с США
Россияне стали реже интересоваться арендой жилья в одной курортной стране
МИД России предложил запустить диалог по вопросу контроля над ракетами
52-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини и восхитила фанатов
США решили продать Украине беспилотники Gray Eagle
Название Турции изменилось
Байден высказался о ценах на бензин и продукты в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.