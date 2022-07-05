Оползень в Индии привел к гибели 48 человек

«Женьминь жибао»: количество жертв оползня в Индии выросло до 48 человек

Массивный оползень, сошедший в штате Манипур на северо-востоке Индии, привел к гибели 48 человек. Об этом сообщает китайская газета «Женьминь жибао» со ссылкой на власти штата.

Сообщается, что цифра погибших может вырасти, так как спасатели все еще проводят поисковые работы. В операции задействованы более 400 сотрудников спасательной и пожарной служб, полицейских, военных и местных добровольцев. Кроме того, к спасательным работам подключили собак и специальный радар для обнаружения живых людей под завалами.

Оползень сошел на железнодорожный строительный лагерь Тупул-ярд в округе Ноней. Погибшими в основном оказались бойцы Территориальной армии (ТА) Индии, которые охраняли строительную площадку железнодорожной линии. Администрация штата призвала жителей низменных районов готовиться к эвакуации, так как стихийное бедствие может повториться.

20 июня свыше четырех миллионов человек пострадали от сильнейшего наводнения на северо-востоке Индии. По информации индийского Управления по борьбе со стихийными бедствиями, из-за наводнения пострадали не менее 4 228 100 граждан. Региональная администрация штатов сообщает, что 71 человек погиб. Сильнее всего от непогоды пострадали штаты Ассам и Мегхалая.