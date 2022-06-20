Миллионы человек пострадали от наводнения в Индии

Более 4 млн человек пострадали, 71 человек погиб из-за наводнения на северо-востоке Индии

Число пострадавших от сильнейшего наводнения на северо-востоке Индии превысило четыре миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС. Агентство опубликовало видео с места событий в Telegram.

По информации индийского Управления по борьбе со стихийными бедствиями, из-за наводнения пострадали не менее 4 228 100 граждан. Региональная администрация штатов сообщает, что 71 человек погиб. Сильнее всего от непогоды пострадали штаты Ассам и Мегхалая.

Агентство сообщает, что на прошлой неделе на северо-востоке Индии прошли сильные мусонные ливни. В результате река Брахмапутра и ее притоки вышли из берегов. На видео попали улицы городов, по которым текут мощные потоки воды. В некоторых местах жители вынуждены переходить реку, держась за специально натянутую веревку.

Из-за наводнения более пяти тысяч деревень оказались под водой, 107 370 гектаров посевных площадей были повреждены. Метеорологи прогнозируют, что ливни над указанными регионами Индии прекратятся не ранее, чем через два дня.

17 мая сообщалось, что в Китае на севере и юге страны продолжительные ливни вызвали сильные наводнения. Более 27 тысяч жителей пострадали от ливней в южной провинции Гуанси. Свыше 2,3 тысячи гектаров посевов оказались повреждены, в результате чего был нанесен ущерб в размере 104 миллионов юаней (15,4 миллиона долларов).