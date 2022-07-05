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Патрушев оценил последствия решения НАТО объявить Россию врагом

Патрушев заявил, что решение НАТО объявить РФ врагом подрывает безопасность в Европе
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил последствия решения НАТО объявить страну врагом. Он заявил, что это ведет к эскалации напряженности и подрывает безопасность в Европе, передает ТАСС.

Политик указал, что Москва отстаивает свои национальные интересы и суверенитет, в то время как США и их союзники объявляют государство угрозой в официальных документах, в том числе принятых на саммите альянса в Мадриде.

«Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать», — подчеркнул Патрушев.

29 июня лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

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Марина Совина
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