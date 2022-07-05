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Российский губернатор предупредил ЕС о «крайнем ответе» на блокировку транзита

Губернатор Алиханов предупредил Евросоюз о «крайнем ответе» на блокировку транзита

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Россия может применить крайние экономические меры, если Европейский союз (ЕС) продолжит блокировать транзит грузов в Калининград. Об этом предупредил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

По словам главы региона, Россия может оказаться сильнее в противостоянии вокруг транзита, однако вступать в подобное соревнование не хочется. Алиханов выразил надежду на благоразумие второй стороны.

Ранее губернатор заявил, что, ограничивая транзит в Калининград, Евросоюз действует вражеским образом и ухудшает жизнь миллиона человек. Из-за действий ЕС Алиханов усомнился в возможности хорошего отношения к странам-соседям Калининграда, уточнив, что у жителей соседних государств «на уровне человеческого общения» нормальные отношения.

Литва прекратила транзит некоторых санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как рассказал Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

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Сергей Истомин
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