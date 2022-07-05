Алиханов назвал блокаду Калининграда вражескими действиями ЕС

Алиханов заявил, что ЕС действует вражеским образом, ограничивая транзит в Калининград

Ограничивая транзит в Калининград, Евросоюз (ЕС) действует вражеским образом и ухудшает жизнь миллиона человек. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

«Вы, европейцы, ставите нас в условия, ограничивающие наши гуманитарные в том числе возможности, существование нормальное. Вы ухудшаете нам ситуацию с точки зрения инфляционного давления. Вы зачем это делаете?» — сказал Алиханов.

Из-за действий ЕС губернатор российского региона усомнился в возможности хорошего отношения к государствам-соседям Калининграда, подчеркнув, что у жителей соседних стран «на уровне человеческого общения» нормальные отношения.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев впоследствии анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда, отметив, что он будет чувствителен для жителей Литвы. 5 июля Алиханов заявил, что

работа над решением вопроса с транзитом в регион идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и стране.