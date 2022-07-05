Стала известна причина обрушения на кузбасской шахте

Причиной обрушения на шахте «Распадская-Коксовая» стало землетрясение

Причиной обрушения породы на кузбасской шахте «Распадская-Коксовая» стало землетрясение. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Распадской угольной компании.

«На северо-западе, в пяти километрах от Междуреченска, произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая"», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают отряды военизированной горно-спасательной части. Работников выводят на поверхность из шахты.

О ЧП стало известно 5 июля. ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что из-за обрушения породы на поверхность шахты эвакуировали около 190 горняков. По предварительным данным, пострадал один рабочий.