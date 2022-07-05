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Блогерша показала способ визуально увеличить грудь за считаные секунды

Блогерша Ханна Уорлинг: визуально увеличить грудь можно, перекрутив перемычку бюстгальтера

Кадр: @Hannah Warling

Блогерша Ханна Уорлинг показала способ визуально увеличить грудь за считаные секунды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка заявила, что добиться эффекта пуш-ап можно, перекрутив перемычку бюстгальтера. Так, для этого следует перевернуть одну из чашек изделия на 360 градусов, а затем обычным образом надеть и застегнуть нижнее белье. На размещенных кадрах инфлюенсер продемонстрировала лайфхак в действии, используя данный предмет гардероба бежевого цвета.

Пользователи оценили рекомендацию Уорлинг. «То что нужно!», «Довольно креативно», «Думаю, я попытаюсь, это повторить», — отметили зрители в комментариях под публикацией, которая набрала десятки тысяч просмотров.

В мае блогерша с никнеймом jazrabarnes из США показала способ незаметно ходить без бюстгальтера на улице в жаркую погоду. По словам, чтобы летом не носить дополнительный предмет гардероба, она использует извлеченные из бикини поролоновые чашечки. Девушка посоветовала удалить расположенную поверх них скользящую ткань и разместить под облегающей майкой.

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Карина Черных
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