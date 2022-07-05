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Изнасиловавшего и убившего школьника преступника объявили в розыск в Мончегорске

В Мурманской области объявили в розыск изнасиловавшего и убившего школьника педофила

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Изнасиловавшего и убившего школьника преступника объявили в розыск в Мурманской области — предполагается, что педофил уговорил ребенка открыть ему дверь в квартиру, где и расправился с ним. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, поиски в Мончегорске продолжаются уже несколько дней. Предварительно известно, что восьмилетний ребенок находился дома один и был заперт в квартире на ключ, пока мать была на работе в городской больнице. Женщина вернулась домой раньше обычного после того, как не смогла дозвониться сыну. По возвращении она обнаружила незапертую дверь. Тело ребенка лежало в ванной с водой. Были видны следы сексуального насилия.

О семье известно, что она неполная — отец умер за несколько месяцев до случившегося. Мать погибшего заявила следствию, что не подозревает никого из знакомых, так как почти ни с кем не общается.

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Леонид Микуляк
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Изнасиловавшего и убившего школьника преступника объявили в розыск в Мончегорске
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