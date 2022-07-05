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Россияне отправились на рыбалку и встретили медведя

На Сахалине рыбаки встретили медведя, спустившегося к реке

На Сахалине местные жители отправились на рыбалку и встретили медведя. Появление хищника они запечатлели на видео, которое во вторник, 5 июля, опубликовал Telegram-канал «Томари — Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера?!».

Как отмечается в публикации, инцидент произошел у реки Жуковка в Корсаковском районе. На кадрах видно, как из кустов на противоположном берегу появляется некрупный бурый медведь. Предположительно, хищник спустился к реке, чтобы поймать рыбу, однако в итоге передумал заходить в воду и остался на суше.

Чем закончилась встреча рыбаков и медведя, не уточняется.

Ранее в июле сообщалось, что в приморском нацпарке «Земля леопарда» на камеры фотоловушки попал гималайский медведь-почесун.

Варвара Кошечкина
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