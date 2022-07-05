Ценам на газ в Европе предрекли рост

Аналитик Демидов допустил высокий рост цен на газ в Европе в сентябре

Цена на газ в Европе может подняться высоко с сентября, на который приходится начало отчетного периода заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) на зиму, предположил в разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он также перечислил причины возможного роста цен.

Ранее секретарь комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Дмитрий Полохин спрогнозировал повышение цен на газ в Европе до 3500 долларов за одну тысячу кубических метров. По его мнению, рост стоимости энергоносителей спровоцирует ажиотаж в информационном поле после анонсированной ранее остановки работы газопровода «Северный поток». В то же время финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что цены превысят эту отметку, если с 11 по 21 июля в Европе установится жаркая погода, а европейские политики продолжат свои резкие высказывания в адрес России.

Остановка работы газопровода

«Не могу согласиться ни с первым, ни со вторым аналитиком касательно причин роста цен до 3500 доллар за одну тысячу кубометров», — заявил Демидов.

По его словам, остановка на плановый осмотр летом — это стандартная практика «Газпрома», так как практически все крупные газопроводы, например, «Северный поток-1», «Турецкий поток» были запущены в конце года, а по регламенту эксплуатации через шесть месяцев после пуска в эксплуатацию и затем каждый год необходимо проводить плановый осмотр. То есть с мая по июль проводятся стандартные процедуры осмотра и некритичного ремонта, отметил аналитик.

«Рост цен на газ в данной ситуации связан только с желанием трейдеров заработать на спекуляциях, связывая данную остановку с политическими решениями», — поделился Демидов.

Влияние США на цены

«На цену газа больше влияет объем СПГ, который будет поставляться начиная с сентября в Европу США. Допускаю, что компании США могут искусственно разогнать цену на газ во второй половине года с целью максимизации прибылей. Данная ситуация, с одной стороны, благоприятно скажется на выручке ПАО «Газпром», но в среднесрочной перспективе может привести к снижению потребления газа в Европе ввиду высоких цен», — спрогнозировал он.

На данный момент цена может дойти до 2000-2200 за одну тысячу кубометров на волне спекуляции, но она скорректируется, как только потребители поймут, что никакой политики в данных событиях нет, убежден аналитик. «До конца года цена на газ в большей степени зависит от компаний США и санкций против России», — подытожил Демидов.

Ранее стоимость газа в Европе рекордно выросла, превысив 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Вслед за газом рекордно подорожало и электричество.

