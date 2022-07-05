Электричество в Европе рекордно подорожало

Стоимость электричества в Европе рекордно выросла на фоне сокращения поставок газа из РФ

Цены на электроэнергию в Европе установили рекорд на фоне сокращения поставок газа из России, свидетельствуют данные торгов на бирже EEX. Стоимость контракта на поставки на 2023 год в Германии, ориентир для рынка, выросла до 327 евро за мегаватт-час.

На максимально высокие цены в европейских странах обратило внимание издание Financiаl Times. По данным газеты, 4 июля стоимость контрактов в Германии превысила предыдущий рекорд в декабре на 13 процентов, аналогичная ситуация наблюдается во Франции — с начала 2022 года электричество стало дороже в два раза.

В газете отмечают, что к беспрецедентным ценам на электроэнергию в Европе привело параллельное подорожание газа, который необходим для генерации. После начала российской спецоперации на Украине цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза на годовом уровне.

Опрошенные изданием трейдеры отмечают, что цены начали подниматься еще год назад, однако российская спецоперация и последовавшие события в экономическом поле ускорили рост. Ситуация может усугубиться, поскольку в Европе растут опасения, что поставки топлива из России будут сокращены еще больше. В июне «Газпром» начал прокачивать меньше газа по трубопроводу «Северный поток», объяснив это тем, что необходимые газоперекачивающие агрегаты застряли в ремонте в Канаде из-за западных санкций. Кроме того, с 11 по 21 июля компания полностью приостановит работу газопровода в целях техобслуживания — европейцы видят в текущей ситуации риск полного прекращения поставок.

Промышленность и домохозяйства стран Европы могут столкнуться с долгосрочными проблемами из-за дефицита газа и, в частности, электричества. На проблемы с производством электроэнергии в Германии и Франции могут также повлиять неблагоприятные погодные условия, отмечало Bloomberg. Из-за резких изменений погоды уровень рек в странах сильно снизился. Франция использует речную воду для охлаждения реакторов и регулирования крупнейшей в стране атомной электростанции. В то же время в Германии по реке идут баржи, поставляющие топливо для угольных электростанций.

В настоящее время страны Европы ищут альтернативные источники для повышения энергобезопасности и активно наращивают поставки топлива, запасаясь газом к началу отопительного сезона. Также страны готовятся ввести ряд мер, необходимых для контролирования ситуации в энергетическом секторе. К примеру, правительство Германии ищет возможность ввести сбор, который будут платить все потребители газа. В стране запущена вторая из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.