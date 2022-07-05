В Ростуризме предложили способ предотвратить драки «в стиле 90-х» на пляжах Сочи

Глава Ростуризма Догузова: виновные в избиении туриста на пляже в Сочи «ответят по закону»

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что турист из Минска, которого избили охранники на пляже «Фрегат» в Сочи, повторно госпитализирован для полного обследования. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам главы ведомства, причастных к драке охранников арестовали, в отношении них возбуждено уголовное дело. «Рассчитываю, что все виновные ответят по закону. Соответствующими органами установлено, что с сотрудниками пляжа не были официально заключены трудовые договоры — этому тоже будет дана правовая оценка», — прокомментировала ситуацию Догузова.

Эксперт отметила, что подобных инцидентов «на наших курортах быть не должно». В связи с этим она предложила сменить арендатора данного пляжа, чтобы это стало примером для тех, кто захочет «решать бытовые конфликты в стиле 90-х», и предотвратило подобные инциденты.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что в Адлерском районе Сочи работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой жителя Минска, чьи сестры раздавали арбуз другим отдыхающим. Охранники решили, что у них «отбирают хлеб», и развязали конфликт.