Работники российского пляжа избили чемпиона Минска по самбо и попали на видео

В Адлере работники пляжа избили чемпиона Минска по самбо, заступившегося за сестер

В Адлере работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой жителя Минска, который заступился за своих сестер 6 и 14 лет, раздававших арбуз отдыхающим. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сочи Онлайн».

На кадрах ролика, появившегося в сети, видно, что на пляже группа мужчин избивает человека. Некоторые из них одеты в красные жилетки с логотипом «Фрегат». Мать пострадавшего рассказала, что две его сестры решили поснимать видео на пляже, красиво нарезали арбуз и начали угощать отдыхающих. После этого произошел конфликт.

«Работники пляжа "Фрегат" решили, что они отбирают у них хлеб, и начали отправлять их на место в грубой форме. Их брат ходил следом и заступился за них. Он чемпион Минска по самбо, они напали на него втроем. Он сказал "я с пляжа не уйду" и раскидал их. Тогда накинулась орда, человек десять, в том числе спасатели пляжа "Фрегат". Взяли железную арматуру, палки и прямо на глазах у отдыхающих избивали моего сына», — рассказала женщина. Она добавила, что ее сын после избиения находится в реанимации.