Появились подробности избиения чемпиона Минска по самбо на российском пляже

В Адлере задержали четверых подозреваемых после избиения на пляже чемпиона Минска по самбо

Работники российского пляжа избили чемпиона Минска по самбо и попали на видео

Начало событий в новости Работники российского пляжа избили чемпиона Минска по самбо и попали на видео

В Адлере задержали четверых подозреваемых после избиения на пляже «Фрегат» 23-летнего чемпиона Минска по самбо. Такие подробности приводятся на KP.RU.

По сведениям издания, пострадавший парень заступился за своих младших сестер, которые раздавали арбузы посетителям российского пляжа и получили грубые замечания от работников развлекательной точки.

На молодого человека набросились мужчины с арматурой и палками. Нескольким обидчикам он сумел дать отпор. После конфликта 23-летнего чемпиона Минска по самбо доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, начато предварительное расследование. Мать пострадавшего рассказала, что две его сестры решили поснимать видео на пляже, красиво нарезали арбуз и начали угощать отдыхающих. После этого произошел конфликт.

Ранее в Новосибирске компания молодых людей избила 16-летнюю девушку за то, что та шла по пляжу и случайно наступила на их полотенце. Полиция задержала нападавших.