Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились подробности избиения чемпиона Минска по самбо на российском пляже

В Адлере задержали четверых подозреваемых после избиения на пляже чемпиона Минска по самбо
Начало событий в новости Работники российского пляжа избили чемпиона Минска по самбо и попали на видео

Кадр: «РЕН ТВ»

В Адлере задержали четверых подозреваемых после избиения на пляже «Фрегат» 23-летнего чемпиона Минска по самбо. Такие подробности приводятся на KP.RU.

По сведениям издания, пострадавший парень заступился за своих младших сестер, которые раздавали арбузы посетителям российского пляжа и получили грубые замечания от работников развлекательной точки.

На молодого человека набросились мужчины с арматурой и палками. Нескольким обидчикам он сумел дать отпор. После конфликта 23-летнего чемпиона Минска по самбо доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, начато предварительное расследование. Мать пострадавшего рассказала, что две его сестры решили поснимать видео на пляже, красиво нарезали арбуз и начали угощать отдыхающих. После этого произошел конфликт.

Ранее в Новосибирске компания молодых людей избила 16-летнюю девушку за то, что та шла по пляжу и случайно наступила на их полотенце. Полиция задержала нападавших.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В России отменили все ограничения на пересечение границы
Обрушивший декорации на людей ураган в Якутии сняли на видео
Российский актер назвал отличие жителей Сибири от москвичей
Одежда из 1980-х вновь вернулась в моду благодаря сериалу «Очень странные дела»
Украинские мигранты посчитали Польшу «дойной коровой»
Появились подробности избиения чемпиона Минска по самбо на российском пляже
Часы Apple смогут измерять температуру
Инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам
Названо число погибших из-за беспорядков в Каракалпакстане
Россиян предупредили об опасности некоторых VPN-сервисов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.