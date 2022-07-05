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Южная Корея поможет Украине восстановиться

В МИД Южной Кореи заявили, что Сеул поможет Киеву в восстановлении Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Южная Корея будет помогать Киеву восстановиться после окончания украинского кризиса. Об этом после конференции по восстановлению Украины сообщили представители внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

«Южная Корея сможет внести вклад в восстановление Украины в различных областях, которые являются сильными сторонами страны, таких как инфраструктура, основные социальные услуги и государственное управление, основываясь на своем прошлом опыте успешного послевоенного восстановления», — говорится в заявлении. Участвовавший в конференции замглавы МИД Южной Кореи также заявил, что Сеул уже выделил 100 миллионов долларов в рамках оказания гуманитарной помощи Украине.

Ранее стало известно, что участники международной конференции по восстановлению экономики Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, приняли итоговую декларацию. Согласно документу, Украина станет руководить процессом восстановления, который будет осуществляться совместно с международными партнерами. Кроме того, декларация обязывает Киев обеспечить независимость судебной системы и борьбу с коррупцией.

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Дмитрий Сотак
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