На конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины

Участники конференции в Лугано закрепили в декларации принципы восстановления Украины

Участники международной конференции по восстановлению экономики Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, приняли итоговую декларацию. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно принятому документу, Украина будет руководить процессом восстановления, который будет осуществляться ею совместно с международными партнерами. Его финансирование при этом должно быть справедливым и открытым, а направляемые на восстановление потоки средств — находиться под регулярным контролем. Кроме того, декларация обязывает Киев обеспечить независимость судебной системы и борьбу с коррупцией.

По словам президента Швейцарии Иньяцио Кассиса, с принятием документа участники конференции запустили процесс восстановления Украины на международном уровне и определили его основополагающие принципы, которые позволят в долгосрочной перспективе «добиться большего, чем просто восстановление разрушенной инфраструктуры страны».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл содержание плана восстановления республики. Как сообщил глава украинского правительства, соответствующая программа будет включать в себя три этапа: оперативное и быстрое обновления, а также модернизацию страны.