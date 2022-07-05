Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Красноярске открылась выставка в честь столетия театра имени Вахтангова

В Красноярске открылась выставка «Вахтанговский век» в честь театра имени Вахтангова

Кадр: 7 канал Красноярск / YouTube

В художественном музее имени Сурикова в Красноярске состоялось открытие выставки «Вахтанговский век». Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Экспозиция посвящена столетию театра имени Вахтангова. Зрители смогут увидеть шубу, в которой Михаил Ульянов играл Степана Разина, костюмы, в которых выступали Фаина Раневская и Владимир Этуш, редкие фотографии афиш.

«Здесь представлены костюмы наших замечательных артистов, которые выходили на сцену. Для меня — это не исторические костюмы, это живые костюмы. Вот принцесса Турандот, я видел в этих костюмах Юлию Константиновну Борисову и Ланового Василия Семеновича в этих костюмах. А вот мы стоим у костюма, в котором я проиграл 20 лет в Пиковой даме, в роли Германова выходил», — рассказал народный артист России Евгений Князев.

Ранее сообщалось, что жители Новгородской области смогут сами выбрать автора, произведение которого поставят на сцене академического театра драмы в 2023 году. Опрос под названием «Игра в классиков» начался 4 июля и проходит в виде голосования в сообществе театра во «ВКонтакте». В шорт-лист дирекция театра включила имена девяти известных российских и зарубежных авторов, в финал выйдет только один из них, набравший наибольшее число голосов. Это Чехов, Куприн, Бунин, Пастернак, Бабель, Ильф и Петров, Хармс, Ремарк, Сервантес.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили советы европейцам менять бытовую технику
Продажи «АвтоВАЗа» упали на 81 процент
Стали известны самые популярные у арендаторов районы Москвы
Заместитель Кличко отпросился на учебу в США
В ЛНР призвали отодвинуть украинские войска до Киевской области
VK и Сбер начали переговоры о продаже Delivery Club
В Испании и Португалии спрогнозировали наступление рекордных засух
Италия на двое суток осталась без такси
20-летняя внучка Бориса Ельцина показала откровенные фото в купальнике
«Газпром» обязали отдать более триллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.