Новгородцы сами выберут автора театральной постановки академического театра

Новгородцы смогут сами выбрать автора постановки академического театра для 2023 года

Новгородцы впервые поучаствуют в опросе и выберут автора, произведение которого поставят на сцене академического театра драмы в 2023 году. Об этом сообщается на сайте правительства Новгородской области.

Опрос под названием «Игра в классиков» пройдет в виде голосования в сообществе театра во «ВКонтакте», он начнется 4 июля.

В шорт-лист дирекция театра включила имена девяти известных российских и зарубежных авторов, в финал выйдет только один из них, набравший наибольшее число голосов. Это Чехов, Куприн, Бунин, Пастернак, Бабель, Ильф и Петров, Хармс, Ремарк, Сервантес.

Участников голосования ждут призы от театра и его партнеров, отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинске начался XIII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» — мероприятие открылось премьерой спектакля «Корсар». В программу также вошел балет-феерия «Конек-Горбунок», который исполнят артисты и оркестр Башкирского государственного театра оперы и балета. Фестиваль продлится до 1 июля.