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Названы неожиданные причины потери голоса

Отоларинголог Зайцев предупредил, что голос можно потерять из-за волнения или аллергии

Фото: Jessica Da Rosa / Unsplash

Существует ряд неожиданных причин потери голоса, утверждает врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев. О них он рассказал в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам медика, лишиться голоса можно на фоне сильного волнения, из-за которого голосовые связки перестают до конца смыкаться. «Может развиваться как дисфония, так и афония. Первое — это нарушение голоса, а второе — его отсутствие», — пояснил Зайцев, добавив, что справиться с проблемой поможет стакан воды. Потерять голос можно и из-за приступа аллергии или при попадании еды в гортаноглотку, предупредил он.

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Среди других причин исчезновения голоса медик назвал повышенную возбудимость на фоне дисфункции щитовидной железы, курение сигарет, трубок или вейпов, тупые травмы в области горла. Также на голосовые связки могут повлиять специи и острая еда.

Ранее акушер-гинеколог Шерри Росс перечислила признаки смертельного тромба. По ее словам, среди прочего стоит насторожиться при проявлении таких симптомов, как боль, покраснение и отек одной или обеих ног, внезапное затрудненное дыхание, боль в груди, нерегулярное сердцебиение.

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Наталья Обрядина
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