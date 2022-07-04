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Гинеколог назвала признаки смертельного тромба

Акушер-гинеколог Шерри Росс: риск смертельных тромбов особенно высок во время беременности

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Шерри Росс назвала признаки смертельного тромба. О том, кто находится в зоне риска и как распознать опасное заболевание, она рассказала изданию Eat This, Not That!

По словам Росс, основными симптомами тромбоза являются боль, покраснение или отек одной или обеих ног, внезапное затрудненное дыхание, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, паралич или слабость лица, руки или ноги, невнятная речь, кашель с кровью, потеря координации и даже сознания.

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Росс утверждает, что риск тромбоза особенно высок при использовании противозачаточных средств с эстрогеном, после заместительной гормональной терапии, при гормональных сбоях во время беременности, а также у людей, которые перенесли инфекции или воспалительные заболевания, и у женщин, в семье которых уже были подобные диагнозы.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева рассказала о неочевидных причинах образования тромбов. Она сообщила, что тромбоз, или процесс образования тромбов в сосудах, возникает не только у пожилых людей, но и у тех, кто пьет недостаточное количество жидкости или мало двигается.

Что делать?


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Вера Владзиевская
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