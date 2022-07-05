Россиянам назвали возраст достижения максимальной зарплаты

FinExpertiza: максимального уровня зарплаты россияне достигают в среднем к 30-34 годам

Среднестатистический россиянин достигает максимального уровня зарплаты к 30-34 годам — в первой половине жизни она планомерно растет, но после снова идет на спад и к предпенсионному возрасту возвращается на студенческий уровень, свидетельствуют подсчеты аналитической служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Результаты исследования на основании данных Росстата есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2021 году средняя зарплата 30-летних, работающих на крупных и средних предприятиях, составляла 57,5 тысячи рублей «на руки», а 20-летние сотрудники и россияне возрастом ближе к 60 годам зарабатывали на четверть меньше — около 42 тысяч рублей. Средний разрыв в зарплатах у граждан 30-34 лет и 55-59 лет в среднем по стране составляет 26,7 процента, или 15,4 тысячи рублей.

Возрастной группой с самым низким заработком в исследовании названы несовершеннолетние. До 18 лет сумма зарплаты после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет около 25 тысяч рублей, в 18-19 лет — 33,4 тысячи рублей. В студенческие годы заработки растут до 42,4 тысячи, а после достижения пика к 30-34 годам сохраняются на сходном уровне примерно до 40 лет. Падение ускоряется после 50, притом в части регионов разница в доходах между пиком и периодом завершения карьеры значительна.

Так, в Мурманской области заработки перед выходом на пенсию снижаются на 33,4 процента от максимума, в Ярославской — на 30,5 процента, Архангельской — на 29,9 процента. В диапазоне от 28,2 до 24,3 процента зафиксирована разница в Астраханской области, Красноярском крае, Марий Эл, Еврейской автономной области, Рязанской области, Пермском крае и Новосибирской области.

Однако в части субъектов люди предпенсионного возраста зарабатывают больше 30-летних: в Чукотском автономном округе — на 15,4 процента, в Чечне — на 12,4, в Ингушетии — на 11 процентов. Несколько выше их зарплаты также в Тыве, Севастополе, Республике Алтай и Дагестане.

При этом возраст достижения пиковой зарплаты отличается у мужчин и женщин, пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова. У мужичин максимум наступает после 30, а женщины выходят на него после 25 лет. После 30 лет доходы последних, однако, расти перестают: в первую очередь это связано с периодом материнства. Есть и разница в зависимости от уровня квалификации: работники на руководящих должностях сохраняют высокие доходы на стабильном уровне до 50 лет, у специалистов среднего уровня квалификации заработки уменьшаются уже с 30 лет.

Ранее в июне FinExpertiza представила также исследование о разрыве в доходах между богатыми и бедными россиянами — речь идет о почти 9-кратной разнице. По данным аналитиков, среднемесячный доход россиян в 2021 году составил 40 тысяч рублей. При этом 20 процентов малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20 процентов наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей.