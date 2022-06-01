Подсчитана разница в доходах между богатыми и бедными россиянами

Разница в доходах между богатыми и бедными россиянами составила 8,6 раза

Среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 тысяч рублей. При этом 20 процентов малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20 процентов наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей. Таким образом, разница в доходах между богатыми и бедными составила 8,6 раза, подсчитали в FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Больше всего отличаются доходы жителей северных нефтегазовых регионов Ямало-Ненецкого (где наиболее обеспеченные 20 процентов населения получали в среднем по 236,6 тысячи рублей в месяц, а наименее обеспеченные — 22,7) и Ненецкого автономных округов (9,4 раза – 203,9 тысячи против 21,7). Такой же большой разрыв в Москве (в 9,4 раза — 210,6 тысячи рублей против 22,4 тысячи).

Наименее выражено неравенство доходов в небогатых регионах — Ингушетии, Еврейской автономной области и Хакасии.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России составила 56 тысяч 545 рублей на конец марта. Самая большая зарплата оказалась в отраслях добычи нефти и природного газа (149 тысяч рублей), в производстве табачных изделий (116 тысяч рублей), а также в сфере воздушного и космического транспорта (131 тысяча рублей).