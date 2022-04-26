Названа средняя зарплата в России

Профсоюзы заявили, что средняя зарплата в России составляет 56,5 тысячи рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России составила 56 545 рублей на конец марта. Такая сумма названа на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Самая большая зарплата оказалась в отраслях добычи нефти и природного газа (149 тысяч рублей), в производстве табачных изделий (116 тысяч рублей), а также в сфере воздушного и космического транспорта (131 тысяча рублей). Минимальный заработок зафиксирован у работников производства одежды, он составляет 23 тысячи рублей.

Реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5 процента, а количество граждан, находящихся за чертой бедности, составило 16,1 миллиона человек (11 процентов населения страны). Кроме того, в ФНПР заявили, что суммарная просроченная задолженность по зарплате за первый квартал увеличивалась, достигнув 930 миллионов рублей (в январе она составляла 785,8 миллиона рублей).

Количество официально зарегистрированных безработных за квартал увеличилось до уровня 1,1 миллиона человек. Численность увольняемых сотрудников предприятий превысило численность принятых на работу.

Ранее стало известно, в каких регионах самые большие зарплаты. Лидером по этому показателю оказалась Чукотка, где в месяц в среднем платят 120,7 тысячи рублей.