Названы российские регионы с самыми большими зарплатами

Лидером рейтинга регионов с самыми высокими зарплатами стала Чукотка

Эксперты составили рейтинг российских регионов с самыми большими зарплатами. Лидером по этому показателю оказалась Чукотка, где в месяц в среднем платят 120,7 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования Фонда гражданского общества: «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ».

Но также на Чукотке оказалась самая дорогая потребительская корзина — 30 тысяч рублей. Еще в топ-3 регионов с самой высокой средней зарплатой оказались ЯНАО — 116 тысяч рублей и Сахалинская область — 104,9 тысячи рублей. Меньше всего получают в Чечне — 30,1 тысячи рублей, Дагестане — 31,1 тысячи рублей и Ингушетии — 31,1 тысячи рублей.

Ранее стал известен уровень пиковой зарплаты для россиян. Зарплаты россиян достигают максимального уровня примерно в середине трудовой жизни, а затем снижаются, несмотря на продолжающееся накопление стажа. Граждане с высшим образованием и без него начинают получать максимальную зарплату на 15-19-м году стажа. Так, до пика размер заработка растет, однако после его достижения в начинается довольно резкое снижение.

В начале апреля агентство Bloomberg предсказало, что безработица в России по итогам текущего года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала. По прогнозу гендиректора HeadHunter Михаила Жукова, уровень безработицы в России может вырасти до 5,7-7,5 процента, что будет соответствовать показателю 2009 года (тогда она была 7,8 процента). Он также назвал два сценария развития. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, а потом — резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5 процента.