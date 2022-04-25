Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими зарплатами

Лидером рейтинга регионов с самыми высокими зарплатами стала Чукотка

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Эксперты составили рейтинг российских регионов с самыми большими зарплатами. Лидером по этому показателю оказалась Чукотка, где в месяц в среднем платят 120,7 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования Фонда гражданского общества: «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ».

Но также на Чукотке оказалась самая дорогая потребительская корзина — 30 тысяч рублей. Еще в топ-3 регионов с самой высокой средней зарплатой оказались ЯНАО — 116 тысяч рублей и Сахалинская область — 104,9 тысячи рублей. Меньше всего получают в Чечне — 30,1 тысячи рублей, Дагестане — 31,1 тысячи рублей и Ингушетии — 31,1 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Цифровое золото. Миллионы людей вкладывают деньги в криптовалюты. Могут ли они спасти сбережения от инфляции?
Цифровое золото.Миллионы людей вкладывают деньги в криптовалюты. Могут ли они спасти сбережения от инфляции?
18 апреля 2022
Удар по «цифре». Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
Удар по «цифре».Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
22 апреля 2022

Ранее стал известен уровень пиковой зарплаты для россиян. Зарплаты россиян достигают максимального уровня примерно в середине трудовой жизни, а затем снижаются, несмотря на продолжающееся накопление стажа. Граждане с высшим образованием и без него начинают получать максимальную зарплату на 15-19-м году стажа. Так, до пика размер заработка растет, однако после его достижения в начинается довольно резкое снижение.

В начале апреля агентство Bloomberg предсказало, что безработица в России по итогам текущего года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала. По прогнозу гендиректора HeadHunter Михаила Жукова, уровень безработицы в России может вырасти до 5,7-7,5 процента, что будет соответствовать показателю 2009 года (тогда она была 7,8 процента). Он также назвал два сценария развития. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, а потом — резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Макрон победил на выборах президента Франции
На лестнице жилого дома в Петербурге произошел взрыв
Названы российские регионы с самыми большими зарплатами
Москвичи сравнили оставленные на газоне советские люстры с подснежниками
В Турции заявили о попытке удержать членов НАТО подальше от Черного моря
Названы пять шагов к здоровой и богатой жизни
МЧС нескольких областей привлекли к тушению пожара в Брянске
Психолог в США заявил о тенденции к массовому оглуплению американских институтов
В МЧС прокомментировали пожар на нефтебазе в Брянске
Москве предрекли резкий рост стоимости аренды жилья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.