В Индии родился ребенок с четырьмя руками и ногами

Daily Star: в Индии родился ребенок с восемью конечностями

В индийском штате Уттар-Прадеш родился ребенок с восемью конечностями. Об этом сообщает Daily Star.

У женщины по имени Камила начались схватки в субботу, 2 июля. Она была срочно доставлена в больницу, где спустя время родила ребенка весом почти три килограмма. Как только младенец появился на свет, сразу стало понятно, что он не такой как все — у него было четыре руки и ноги. Дополнительные конечности образовались у ребенка на животе.

Несмотря на аномалию, у новорожденного, чей пол не сообщается, нет проблем со здоровьем. Новоиспеченная мать также чувствует себя хорошо.

Новость о рождении необычного младенца разлетелась по округе и привлекла внимание местных жителей. Люди стали приходить в больницу, чтобы посмотреть на ребенка. Одни прозвали его чудом природы, другие предположили, что он — реинкарнация многорукой богини благополучия, изобилия, процветания, богатства, удачи и счастья Лакшми.

Ранее сообщалось, что в больнице Садар, расположенной на востоке Индии, родился ребенок с восемью конечностями. Несмотря на то что местные объясняли врожденную аномалию божественным предназначением ребенка, врачи были уверены, что она связана с осложнениями, возникшими во время беременности.