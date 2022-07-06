Посольство России проверит гражданство погибшей при стрельбе в США

Посольство России в США проверит наличие гражданства РФ у жертвы стрельбы в Иллинойсе

Посольство России в Вашингтоне уже выясняет обстоятельства стрельбы, произошедшей во время празднования Дня независимости США в городе Хайленд Парк (штат Иллинойс). В дипмиссии в том числе проверят, нет ли российского гражданства у погибшей во время стрельбы девушки, сообщает РИА Новости.

Речь идет об Ирине Маккарти, погибшей в результате массового расстрела участников парада. При этом в посольстве подчеркнули, что сообщений о наличии гражданства РФ у кого-либо из погибших или пострадавших непосредственно от американских правоохранительных органов не поступало.

По последним данным полиции, в результате стрельбы погибли семь человек, еще 24 получили ранения. Вину за произошедшее вменяют 21-летнему Роберту Кримо, он уже задержан. Ему предъявлены обвинения в убийстве семи человек. Трагедия произошла 4 июля.