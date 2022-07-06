Подозреваемому в стрельбе на параде в США предъявили обвинение

Подозреваемому в стрельбе на параде в Чикаго предъявлены обвинения в убийстве семи человек

Подозреваемому в стрельбе на параде в честь Дня независимости США в пригороде Чикаго предъявлены обвинения в убийстве семи человек. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что 21-летнему Роберту Кримо грозит пожизненное заключение. Как утверждает полиция, подозреваемый использовал при нападении «мощную винтовку». Кроме того, правоохранители допускают, что мужчина планировал стрельбу «на протяжении нескольких недель».

По словам окружного прокурора Эрика Райнхарта, в скором времени Кримо также предъявят другие обвинения, в том числе в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство. Кроме того, сторона обвинения намерена обратиться к судье с просьбой оставить подозреваемого под стражей «без возможности внесения залога».

Инцидент произошел 4 июля в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс. В результате происшествия погибли как минимум семь человек, еще более двадцати получили ранения. На видео с места событий запечатлен момент начала стрельбы — видно, как участники парада разбегаются, услышав звуки выстрелов. Позже на кадры попали прибывшие машины полиции и пожарных служб.