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Неизвестный открыл стрельбу на параде в честь Дня независимости США

ABC: на параде в честь Дня независимости США в штате Иллинойс произошла стрельба

На параде в честь Дня независимости США в штате Иллинойс неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает ABC 7 Chicago.

Инцидент произошел в городе Хайленд-Парк. По информации издания, в результате пострадали несколько человек. Данных о погибших не поступало. Местные жители рассказали, что слышали около 25 выстрелов.

На видео с места событий запечатлен момент начала стрельбы — видно, как участники парада разбегаются, услышав звуки выстрелов. Позже на кадры попали прибывшие машины полиции и пожарных служб.

20 июня сообщалось, что 15-летний подросток погиб при стрельбе на уличном празднике в Вашингтоне. В результате инцидента также пострадали три человека, включая офицера полиции. Стрельба произошла на бесплатном уличном концерте, приуроченном к годовщине отмены рабства в США.

Виктория Кондратьева
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