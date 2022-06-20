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Подросток погиб при стрельбе на празднике в Вашингтоне

15-летний подросток погиб и 3 человека пострадали при стрельбе на празднике в Вашингтоне

Фото: Jose Magana / Reuters

15-летний подросток погиб при стрельбе на уличном празднике в Вашингтоне. Об этом сообщает ABC News.

По информации телеканала, в результате инцидента также пострадали три человека, включая офицера полиции. Потерпевших доставили в больницу. Отмечается, что стрельба произошла на бесплатном уличном концерте, приуроченном к годовщине отмены рабства в США .

Кроме того, на мероприятии произошла драка, в результате которой многие посетители оказались в давке. Правоохранители сообщают, что концерт не был согласован с властями. На данный момент открывшие стрельбу, не задержаны, их разыскивает полиция.

Ранее в результате стрельбы возле бара в американском городе Чаттануга (штат Таннесси) погибли три человека. В этот же день в ходе стрельбы на улицах города Филадельфия в США три человека скончались, еще минимум 12 получили ранения .

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Виктория Кондратьева
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