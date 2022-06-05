Три человека погибли в ходе уличной стрельбы в Филадельфии в США

Три человека погибли, еще минимум 12 получили ранения в ходе стрельбы на улицах города Филадельфия в США. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя местной полиции.

Экстренные службы зафиксировали информацию о перестрелке около полуночи по местному времени. Когда полицейские прибыли на место, они увидели человека, который стрелял по толпе людей. Правоохранители открыли по нему огонь, однако неизвестно, достигли ли их выстрелы цели.

На месте происшествия было изъято оружие, однако, задержать на данный момент никого не удалось. Пострадавших доставили в больницы.

Ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что вторая поправка к американской Конституции, гарантирующая право на приобретение и ношение огнестрельного оружия, «не является абсолютом». Такое заявление американский лидер сделал во время телеобращения к согражданам в связи с имевшими в последнее время в США место случаями массовой стрельбы. При этом он отметил, что «речь не идет о том, чтобы отобрать чье-то оружие».